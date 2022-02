Hanoï, 11 février (VNA) - L'Administration générale des douanes de Chine (GACC) a publié vendredi 11 février 1.601 codes pour les produits agricoles et alimentaires vietnamiens destinés à leurs exportations vers le marché chinois.

Photo d'illustration : VNA



Selon l'Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d'informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam), le chiffre représente une augmentation de 73 codes par rapport à celui du 8 février.



À partir du 1er janvier 2022, les entreprises produisant des aliments destinés à l'exportation vers la Chine doivent imprimer les codes de marchandises accordés par le GACC ou les agences autorisées du Vietnam à la fois à l'intérieur et sur les emballages des produits.



Parmi ceux qui viennent d'obtenir les codes du GACC le 11 février, la sarl Volcafe Vietnam de la province méridionale de Dong Nai s'est réjouie d'exporter prochainement des produits à base de café vers la Chine.

Le Vietnam a exporté pour plus de 50,16 milliards de dollars de marchandises vers la Chine entre janvier et novembre, en hausse de 16,1% par rapport à l'année précédente, selon le Département général des douanes vietnamiennes.

Fin novembre, la Chine était la deuxième destination des produits vietnamiens, après les États-Unis. Il s'est également classé deuxième parmi les importateurs de produits agro-sylvicoles et aquatiques du Vietnam, avec un chiffre d'affaires à l'importation de 8,4 milliards de dollars sur la période.- VNA