Hanoi, 20 février (VNA) - Du 10 au 17 février, plus de 14.000 tonnes de fruit du dragon ont été exportées vers la Chine via la porte-frontière de cette localité.

Plus de 14.000 tonnes de fruit du dragon exportées vers la Chine via Lao Cai. Photo d'illustration/CafeF

Selon le Département douanes de la province de Lao Cai, du 10 au 17 février, plus de 14.000 tonnes de fruit du dragon ont été exportées vers la Chine via la porte-frontière de cette localité.Pendant les congés du Têt, les forces compétentes ont toujours maintenu des services à cette porte-frontière pour créer des conditions favorables à l’exportation rapide des marchandises des entreprises.Pendant les congés du Têt, du 10 au 17 février, le chiffre d'affaires total des importations-exportations par la porte-frontière de Lao Cai a dépassé 11 millions de dollars, dont près de 2,4 millions de dollars d’importations, principalement engrais et produits agricoles, et 8,8 millions d’ exportation s, essentiellement produits agricoles. - CPV/VNA