Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, à la conférence. Photo: VNA

Hanoï, 8 janvier (VNA) - Plus de 12.000 cadeaux, d'une valeur totale de plus de 14 milliards de dongs (600.000 dollars), seront livrés aux ménages pauvres du Vietnam, à l’occasion du Nouvel An lunaire 2021, le Têt du Buffle.

Cette information a été publiée lors de la conférence, tenue en ligne le 7 janvier, sur la mise en œuvre de la dépêche de la Permanence du Secrétariat du Comité central du Parti et de la directive du Premier ministre sur la prévention et le contrôle du COVID-19 et les préparatifs du Nouvel An lunaire en 2021 pour les démunis, les personnes en difficulté et bénéficiant de politiques sociales.

A cette occasion, un représentant du ministère de la Santé a indiqué que bien que la situation épidémique au Vietnam soit sous contrôle, dans le temps à venir, notamment à l'occasion du Nouvel An lunaire, le risque de propagation du COVID-19 était évident.

Les villes et provinces doivent continuer de poursuivre le "double objectif" de prévenir l'épidémie et de développer l'économie, a-t-il souligné. -VNA