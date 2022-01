La vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, s'exprime lors de la 15e édition du programme "Printemps pour enfants", organisée le soir du 9 janvier à l'Opéra de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Plus de 104 milliards de dongs ont été mobilisés en faveur des enfants en difficulté ou impactés par le COVID-19 dans le cadre de la 15e édition du programme "Printemps pour enfants" qui a été organisée le soir du 9 janvier à l'Opéra de Hanoï.

Le programme annuel organisé par le Fonds national pour les enfants vietnamiens (relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), vise à apporter des dons aux enfants démunis et à honorer les unités, organisations et individus ayant des contributions importantes au soutien aux enfants.

En 2021, grâce aux dons octroyés, plus de 3.400 orphelins et des millions d’enfants impactés par le COVID-19 ont pu surmonter des difficultés et poursuivre leurs études, a déclaré la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, également présidente du Conseil de patronage du Fonds national pour les enfants vietnamiens.

La vice-présidente a appelé les comités du Parti, les autorités à tous niveaux et toute la société à continuer à œuvrer pour que tous les enfants vietnamiens puissent vivre et étudier dans un meilleur environnement.

À cette occasion, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a remis des insignes et satisfécit à des unités et particuliers ayant eu des réalisations remarquables en matière de soin et de protection des enfants en 2021. -VNA