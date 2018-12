Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Service des transactions boursières de Hanoï (HNX) a organisé en novembre 14 séances d'adjudication d'obligations gouvernementales.

Ces adjudications ont permis au Trésor public de mobiliser 10.220 milliards de dôngs (438,6 millions de dollars) au total, soit une hausse de 23% par rapport au mois d'octobre.

Les obligations d’un terme de dix ans ont des taux d’intérêt annuel de 5% à 5,1%. Les taux d’intérêt des obligations de quinze ans varient entre 5,25 et 5,3%.

Sur le marché secondaire, le volume total des obligations gouvernementales vendues en novembre par la méthode normale (outright) a atteint plus de 515 millions, équivalant plus de 56.900 milliards de dongs, soit une hausse de 2,15% en valeur par rapport au mois précédent.

Dans le même temps, le volume des transactions par le biais d'accords de rachat (repos-repurchase agreement) a atteint plus de 753 milliards d'obligations, évaluées à plus de 74.700 milliards de dongs, en baisse de 16,3% par rapport à octobre.

Les investisseurs étrangers ont effectué des achats directs de plus de 2.360 milliards de dongs et des ventes directes de plus de 1.150 milliards de dongs. Ils n'ont pas effectué de vente de repos en octobre.-VNA