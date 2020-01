Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une centaine de touristes étrangers venant de nombreux pays tels que les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Allemagne et la République de Corée ont participé au Festival des « banh chung » qui a eu lieu à The Cliff resort & Residences, province de Binh Thuân (au Centre).



Une fois participée au Festival des « banh chung », les touristes étrangers ont eu l’occasion de fabriquer des « banh chung », un plat typique du Têt vietnamien et de vivre dans la tradition du Têt des Vietnamiens.



Kim Mi Jung, venant de la République de Corée, a partagé que c'était sa deuxième visite au Vietnam. Dans son pays, on mange des gâteaux de riz au Nouvel An. Au Vietnam, tout le monde prépare des « banh chung ».



Après avoir été informé sur l'histoire et la signification des « banh chung » dans l’art culinaire vietnamienne, en particulier auTêt, les visiteurs ont participé au concours de fabrication des « banh chung ».



Ksenia Petrova, une touriste russe, a déclaré que c'était la première fois que sa famille essayait de fabriquer des « banh chung » et cherchait à comprendre la signification de ce gâteau. La fabrication de ce gâteau leur a demandé une préparation soignée et minutieuse mais cela a été une expérience intéressante, surtout pour sa petite fille. « Grâce à ce festival, nous en savons plus sur la valeur de la culture traditionnelle de votre pays », a dit Ksenia Petrova.



M. et Mme Webber venant d’Allemagne ont indiqué qu’ils avaient déjà suivi 4 éditions du Festival des « banh chung » organisées à Binh Thuân. Ils ont déclaré leur joie de passer leur vacance dans l'atmosphère du Têt à Binh Thuân. Maintenant, pour eux, la fabrication des « banh chung » n'est pas aussi difficile que lors de leur première fois.



Dans le cadre du Festival des « banh chung », des activités telles que la calligraphie, la fabrication de jouets traditionnels ou la préparation des plats du Têt ont également eu lieu.



L’organisation du Festival des « banh chung » à Binh Thuân est une excellente occasion de présenter aux touristes étrangers la beauté de la culture vietnamienne contribuant à développer le secteur touriste de Binh Thuân. -NDEL/VNA