Hanoi (VNA) – Outre leur culture, leurs us et coutumes spécifiques, les minorités ethniques du Vietnam ont aussi des croyances profondes que l’on peut découvrir notamment à l’occasion du Têt. Voici quelques-uns de leurs rites réalisés lors du passage au Nouvel An.

L’appel des buffles est un rituel symbolique pratiqué par les enfants des Muong. Photo : CTV/CVN

Les Muong sont parmi les plus importants des 53 ethnies minoritaires du Vietnam. La province montagneuse de Hoà Binh (Nord) les abrite pour l’essentiel. Leurs us et coutumes du Têt méritent d’être découverts. Pour les Muong de Hoà Binh, cette fête commence le 27e jour du 12e mois lunaire, lorsque les pêchers fleurissent de partout et que les arbres sur le bord des routes bourgeonnent à foison. Venez visiter la commune de Binh Thanh du district de Cao Phong pour découvrir les us et coutumes de cette ethnie !



Appel des buffles



L’appel des buffles est un rituel symbolique pratiqué par les enfants des Muong. Après le Réveillon, ces jeunes portent les flambeaux et frappent sur les gongs et les mokugyo pour appeler les mammifères ruminants à rentrer à l’étable. Après plusieurs tours du village, ils s’arrêtent et font semblant de compter "un, deux, trois, quatre…", puis crient : "Mon cheptel suffit !". Ensuite, les membres de la famille vont chercher de l’eau pure au ruisseau pour la déposer sur l’autel des ancêtres avant de la reverser dans un grand vase pour l’usage quotidien. Les Muong croient que l’utilisation de cette eau amènera la chance et le bonheur pour toute l’année.



Outre l’appel des buffles, les Muong accrochent aussi des bûches de riz gluant farcies et cuites à la vapeur sur leurs instruments aratoires tels que charrues, herses et palanches. Ceux-ci sont considérés comme des amis des agriculteurs et, à ce titre, ils sont ainsi invités à célébrer le Têt avec leurs familles. Les gens croient qu’un buffle ou une charrue doivent également se reposer après une année de labeur. Ces outils de travail sont très importants pour les Muong qui ont à cœur d’exprimer le respect et la reconnaissance de l’hôte.



Les Lô Lô réveillent le bétail



Les derniers jours de l’année des Lô Lô sont assez communs à ceux de tous les peuples du Vietnam. Les 28e et 29e jours du 12e mois lunaire, tous les membres de la famille nettoient ensemble la maison et sortent les ordures aux carrefours et intersections. Ils se débarrassent ainsi de la malchance et des choses indésirables de l’année précédente pour se préparer à accueillir la chance et le bonheur en même temps que la nouvelle année. Les Muong sont parmi les plus importants des 53 ethnies minoritaires du Vietnam. La province montagneuse de Hoà Binh (Nord) les abrite pour l’essentiel. Leurs us et coutumes du Têt méritent d’être découverts. Pour les Muong de Hoà Binh, cette fête commence le 27e jour du 12e mois lunaire, lorsque les pêchers fleurissent de partout et que les arbres sur le bord des routes bourgeonnent à foison. Venez visiter la commune de Binh Thanh du district de Cao Phong pour découvrir les us et coutumes de cette ethnie !Appel des bufflesL’appel des buffles est un rituel symbolique pratiqué par les enfants des Muong. Après le Réveillon, ces jeunes portent les flambeaux et frappent sur les gongs et les mokugyo pour appeler les mammifères ruminants à rentrer à l’étable. Après plusieurs tours du village, ils s’arrêtent et font semblant de compter "un, deux, trois, quatre…", puis crient : "Mon cheptel suffit !". Ensuite, les membres de la famille vont chercher de l’eau pure au ruisseau pour la déposer sur l’autel des ancêtres avant de la reverser dans un grand vase pour l’usage quotidien. Les Muong croient que l’utilisation de cette eau amènera la chance et le bonheur pour toute l’année.Outre l’appel des buffles, les Muong accrochent aussi des bûches de riz gluant farcies et cuites à la vapeur sur leurs instruments aratoires tels que charrues, herses et palanches. Ceux-ci sont considérés comme des amis des agriculteurs et, à ce titre, ils sont ainsi invités à célébrer le Têt avec leurs familles. Les gens croient qu’un buffle ou une charrue doivent également se reposer après une année de labeur. Ces outils de travail sont très importants pour les Muong qui ont à cœur d’exprimer le respect et la reconnaissance de l’hôte.Les Lô Lô réveillent le bétailLes derniers jours de l’année des Lô Lô sont assez communs à ceux de tous les peuples du Vietnam. Les 28e et 29e jours du 12e mois lunaire, tous les membres de la famille nettoient ensemble la maison et sortent les ordures aux carrefours et intersections. Ils se débarrassent ainsi de la malchance et des choses indésirables de l’année précédente pour se préparer à accueillir la chance et le bonheur en même temps que la nouvelle année.

Un groupe des Lô Lô choisi pour abreuver et nourrir le bétail. Photo : CTV/CVN

Dans le dernier soir de l’année lunaire, les Lô Lô prendront un déjeuner chaud ensemble. Le chef de la maison organisera ensuite une cérémonie afin de prier pour la santé et la chance pour les membres de la famille en invitant les “âmes” des défunts à se réunir. Lorsque le premier coq chante le matin du Nouvel An, le chef du foyer enverra un membre réveiller le bétail afin que celui-ci puisse fêter le Nouvel An avec toute la famille.



À ce moment-là, une cérémonie solennelle a également lieu, voyant les hommes offrir des coqs et les femmes des poules afin de prier pour la santé, le bonheur et la richesse. Des personnes seront alors choisies pour abreuver et nourrir le bétail. Nous voyons ainsi la promiscuité que les Lô Lô entretiennent avec leurs bêtes, notamment parce qu’ils participent largement à leur économie familiale.



Les Pà Then et leur danse du feu



Une caractéristique de l’autel de l’ethnie Pà Then est qu’il y a toujours un bol rempli d’eau pendant l’année. Si le niveau d’eau est bas, il faut attendre juin pour que le chef de famille ouvre le bol et le remplisse à nouveau. Le soir du Nouvel An, toutes les portes de la maison sont fermées et tous les trous scellés. Après, l’hôte nettoiera le bol et changera l’eau pour accueillir la Nouvelle Année. Dans le dernier soir de l’année lunaire, les Lô Lô prendront un déjeuner chaud ensemble. Le chef de la maison organisera ensuite une cérémonie afin de prier pour la santé et la chance pour les membres de la famille en invitant les “âmes” des défunts à se réunir. Lorsque le premier coq chante le matin du Nouvel An, le chef du foyer enverra un membre réveiller le bétail afin que celui-ci puisse fêter le Nouvel An avec toute la famille.À ce moment-là, une cérémonie solennelle a également lieu, voyant les hommes offrir des coqs et les femmes des poules afin de prier pour la santé, le bonheur et la richesse. Des personnes seront alors choisies pour abreuver et nourrir le bétail. Nous voyons ainsi la promiscuité que les Lô Lô entretiennent avec leurs bêtes, notamment parce qu’ils participent largement à leur économie familiale.Les Pà Then et leur danse du feuUne caractéristique de l’autel de l’ethnie Pà Then est qu’il y a toujours un bol rempli d’eau pendant l’année. Si le niveau d’eau est bas, il faut attendre juin pour que le chef de famille ouvre le bol et le remplisse à nouveau. Le soir du Nouvel An, toutes les portes de la maison sont fermées et tous les trous scellés. Après, l’hôte nettoiera le bol et changera l’eau pour accueillir la Nouvelle Année.