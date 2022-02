Hanoi (VNA) – Les "filles en or" du football vietnamien sont rentrées jeudi matin 10 février au Vietnam après leur victoire historique avec sa première qualification pour la phase finale de la Coupe du monde de football féminin 2023.

Les joueuses de la sélection nationale féminine à leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi. Photo : VNA



Avec une équipe disparate et ébréchée alors que plusieurs de ses membres avaient contracté le SARS-CoV-2 au cours des entraînements en Espagne, les Vietnamiennes ont joué avec la grinta, imposé leur passion collective magnifiée par l’abnégation, bousculé la Thaïlande lors d’un premier match play-offs et écarté Taïwan (Chine) lors d’un deuxième.



Sous la direction de l’entraîneur Mai Duc Chung, la sélection nationale féminine vietnamienne est devenue la cinquième d’Asie à valider son ticket pour la finale de la Coupe du monde de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, entrée ainsi pour la première fois dans l’histoire de cet événement sportif mondial.



Le billet pour la Coupe du monde 2023 n’est pas seulement un "conte de fées moderne", un rêve devenu réalité du football féminin vietnamien, mais il montre aussi l’aspiration à la contribution des joueuses vietnamiennes à l’exploit global du football vietnamien.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a qualifié la victoire de l’équipe féminine vietnamienne d’"historique et méritée". La presse asiatique a également salué la victoire des joueuses vietnamiennes, qui ont failli ne pas pouvoir participer au tournoi à cause du Covid-19.

Les joueuses de la sélection nationale féminine à leur descente d'avion à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi. Photo : VNA

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a décidé le 9 février de décerner l’Ordre du Travail de première classe à la sélection nationale féminine de football et à son entraîneur Mai Duc Chung. Quelques membres de l’équipe recevront, à titre personnel, l’Ordre du Travail de deuxième et troisième classes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exprimé sa joie et son désir de rencontrer, de récompenser toute l’équipe de football féminine vietnamienne juste après son retour au pays. Par sa délégation, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a signé la décision sur l’attribution des certificats de mérite du Premier ministre à 29 membres de l’équipe féminine vietnamienne de football.

Force est de constater que le football masculin et féminin continue d’être une source d’inspiration et de fierté pour toute la nation vietnamienne, montrant que les Vietnamiens peuvent absolument faire de grandes choses, au-delà de l’imagination s’ils ont des aspirations et mettent des efforts. – VNA