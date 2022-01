Photo : capture de l’écran

Hanoï (VNA) – La période à l'approche du Nouvel An lunaire est aussi le moment où les principales plateformes de commerce électronique lancent simultanément des programmes pour promouvoir la consommation des produits du Têt.

A côté des canaux traditionnels, les consommateurs préférèrent désormais les achats en ligne car ils peuvent économiser du temps pour préparer le Têt.

Ainsi, les principales plateformes de commerce électronique ont lancé une série de programmes pour promouvoir la consommation des produits du Têt. Par conséquent, des promotions sont ouvertes jusqu'à la fin du 31 janvier (soit le Réveillon) sur les plateformes de Shopee, Tiki, Lazada, Voso, Sendo, Postmart avec des produits typiques tels que les décorations pour la maison, les branches de pêcher, les enveloppes rouges pour glisser des étrennes, des aliments, la confiserie, les spécialités agricoles régionales pour le Têt.

Cette année, la plateforme Sendo a lancé un programme de vente tout au long du Nouvel An avec des milliers de produits. De plus, Sendo lance un programme de vente de fleurs printanières commandées en ligne et livrées directement du jardin à la porte en 3 heures à Ho Chi Minh-Ville. De plus, Sendo offre également des plateaux de cinq fruits avec livraison gratuite à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville.

Selon Nguyen Dac Viet Dung - président de Sendo, plus le Têt s’approche, plus la consommation de produits agricoles, de fruits et de fleurs fraîches augmente. Cela aide non seulement les consommateurs à faire leurs achats de manière pratique et sûre, mais accélère également la consommation des produits agricoles.

Les plates-formes de commerce électronique telles que Voso, Postmart ouvrent aussi des stands du Têt avec une variété de spécialités régionales de qualité réputée et d'une origine claire.

La plateforme Lazada mène également des campagnes de promotion pour inciter "les Vietnamiens à privilégier l'utilisation des produits vietnamiens" avec des codes promotionnels avec des remises allant jusqu'à 100.000 dongs.

En particulier, afin de répondre aux besoins des consommateurs en matière de shopping, de restauration et de divertissement pendant les vacances du Têt, plusieurs plates-formes électronique lance des livraisons tout au long du Têt, telles que Tiki et Shopee, appliquées dans certaines localités telles Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville. -VNA