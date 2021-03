En mars, près de 17.400 hectares ont été plantés, dont 17.346 hectares de forêts de production et 37 hectares de forêts de protection. Photo: thiennhien.net

Hanoi (VNA) - Selon l'Administration forestière du Vietnam relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au premier trimestre, les forêts plantées couvraient près de 31.500 hectares, soit une hausse de 16% en glissement annuel, concentrés dans certaines provinces du Nord et du Centre.



En mars, près de 17.400 hectares ont été plantés, dont 17.346 hectares de forêts de production et 37 hectares de forêts de protection. Photo: thiennhien.net



Selon l'Administration forestière du Vietnam relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au premier trimestre, les forêts plantées couvraient près de 31.500 hectares, soit une hausse de 16% en glissement annuel, concentrés dans certaines provinces du Nord et du Centre.



Rien qu’en mars, près de 17.400 hectares ont été plantés, dont 17.346 hectares de forêts de production et 37 hectares de forêts de protection.



Depuis le début de l'année, l’exploitation nationale de bois a atteint 5,4 millions de m3, soit 25% du plan annuel. En mars, 11 incendies de forêt ont été signalés et 20,4 hectares ont été endommagés.



Depuis janvier, les feux ont endommagé 115 hectares dont 62,25 hectares à Quang Ninh, 33,54 hectares à Cao Bang…



En avril, l'Administration forestière du Vietnam prévoit de publier la Stratégie nationale 2021-2030 de développement de la sylviculture qui vise à atteindre les objectifs de protection et de développement durable des forêts du pays. -CPV/VNA