Hanoï, 21 avril (VNA) - Un atelier sur le potentiel de développement de l'énergie éolienne offshore et de la planification spatiale marine au Vietnam vers l'économie bleue a été organisé par l'ambassade de Norvège au Vietnam et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec le Comité des sciences, des technologies et de l'environnement, le 20 avril à Hanoï.

Photo : VNA

L'événement a vu la participation de représentants d'agences clés liées à la planification spatiale marine au Vietnam, notamment l'Administration vietnamienne des mers et des îles (VASI) relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'Autorité de l'électricité et des énergies renouvelables du ministère de l'Industrie et du Commerce, le national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam), la Société allemande de coopération internationale (GIZ), la Banque mondiale, la Fondation pour la recherche scientifique et industrielle (SINTEF) de Norvège, des ambassades et organisations internationales.Le Dr Ta Dinh Thi, directeur adjoint du Comité des sciences, de la technologie et de l'environnement de l'AN, a déclaré que le Vietnam possédait un énorme potentiel pour le développement de l'éolien offshore, en particulier ses localités côtières du centre-sud telles que Binh Thuan, Ninh Thuan, Khanh Hoa, Phu Yen et Binh. Dînh.Il a souligné que pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, le Vietnam doit accélérer le développement des énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique et se concentrer sur la conversion de l'énergie avec une feuille de route appropriée, tout en garantissant les objectifs de protection de l'environnement et de réponse au changement climatique.Le développement des énergies renouvelables est une politique majeure du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Vietnam, où l'éolien offshore est considéré comme l'une des solutions révolutionnaires pour promouvoir la transition énergétique et assurer la sécurité énergétique nationale, a-t-il déclaré.Ceci est étroitement lié à la planification de l'espace marin, en particulier l'identification des zones d'eau potentielles et un zonage raisonnable pour le développement de l'éolien offshore, a-t-il ajouté.Pour les zones de développement de l'éolien offshore et des études approfondies sont nécessaires afin de faire des recommandations spécifiques, a noté Le Dr Ta Dinh Thi.Les résultats de l'atelier aideront l'AN à acquérir plus d'informations et de connaissances, en particulier une expérience internationale dans la planification de l'espace marin, le développement des énergies renouvelables ; ainsi que des consultations sur l'élaboration et le perfectionnement des politiques et des lois pertinentes, a-t-il déclaré.Les délégués ont partagé leurs expériences internationales et les prochaines étapes du développement de la planification spatiale marine et de l'éolien offshore au Vietnam.Ils ont souligné le rôle crucial de la planification spatiale marine dans l'identification des zones appropriées pour les projets d'énergie éolienne offshore et l'importance de promouvoir les technologies innovantes pour développer l'économie bleue, répondre aux impacts du changement climatique et favoriser la transition énergétique.Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré que l'accélération de la planification spatiale marine est essentielle pour libérer le grand potentiel de développement de l'éolien offshore au Vietnam, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de développement durable et de réponse au changement climatique.La participation de toutes les parties prenantes au programme, en particulier la communauté locale, joue un rôle important afin de garantir que les avantages sont partagés équitablement et que les groupes vulnérables sont protégés, a-t-elle déclaré.L'ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken, a affirmé que son pays s'est engagé à travailler avec des partenaires au Vietnam pour promouvoir une croissance verte durable, protéger l'environnement marin et soutenir la transition énergétique.Elle a souligné que la planification de l'espace marin aidera à gérer l'océan de manière durable et jouera un rôle important dans la réalisation d'une vision partagée d'un avenir vert, durable et prospère, qui garantira que toutes les industries bénéficieront de l'océan tout en préservant les écosystèmes marins et la biodiversité.- VNA