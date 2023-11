Selon la planification, d'ici 2030, Da Nang vise une croissance économique de 9,5 à 12%/an. Photo : VNA

Da Nang cherche à devenir d’ici 2030 l'un des centres touristiques, de transport et de logistique du pays, un centre financier international de niveau régional. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé le 2 novembre une décision approuvant la planification de la ville de Da Nang pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.Selon la planification, d'ici 2030, Da Nang vise une croissance économique de 9,5 à 12%/an avec un PIB par habitant d'environ 8.000 à 8.500 dollars.Da Nang mettra en œuvre sept tâches clés, dont restructurer l’économie et construire un modèle de croissance pour la nouvelle période, accélérer le taux de croissance du secteur industriel, développer les industries de services, protéger l’environnement et s’adapter au changement climatique. Elle cherche à devenir d’ici 2030 l'un des centres touristiques, de transport et de logistique du pays, un centre financier international de niveau régional.Concernant la vision à l'horizon 2050, Da Nang sera une grande ville écologique et intelligente, un pôle touristique international et un centre d’organisation d’événements, un centre d’industries de haute technologie et de technologies de l'information, un centre d'entrepreneuriat et d'innovation, un centre financier international de niveau régional et une ville côtière agréable à vivre au niveau asiatique.Le tourisme continuera d’être développé pour qu'il devienne un secteur économique clé, contribuant à la réalisation des objectifs de Da Nang.Enfin, en ce qui concerne l’industrie, la volonté est de faire de la ville un centre de hautes technologies et de sous-traitance. -VNA