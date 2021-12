Décontaminer une zone polluée. Photo :http://baochinhphu.vn/

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision No 2215/QD-TTg promulguant le Plan d'action national pour régler les conséquences des produits chimiques toxiques/dioxine laissées par la guerre au Vietnam pour la période 2021-2030.

L'objectif est de terminer le traitement des points chauds et des zones contaminées par des produits chimiques toxiques/dioxine laissés par la guerre au Vietnam ; contrôler les risques des produits chimiques toxiques/dioxine sur la santé humaine ; identifier les victimes de produits chimiques toxiques/dioxine et les soutenir ; avoir une capacité suffisante pour évaluer, contrôler, traiter, analyser et gérer efficacement toutes les activités de règlement des effets des produits chimiques toxiques/dioxine au Vietnam.



Plus précisément, le pays s'efforce de traiter 100% des points chauds et des zones contaminées par des produits chimiques toxiques/dioxine laissés par la guerre au Vietnam ; d’achever d'ici 2025 le traitement de la pollution de l’aéroport d'A So (province de Thua Thien - Hue), de l’aéroport de Phu Cat (province de Binh Dinh) ; de décontaminer avant 2030 l’aéroport de Bien Hoa (province de Dong Nai) et des zones nouvellement découvertes.



D'ici 2025, seront maîtrisés plus de 85 % des risques d'exposition aux produits chimiques toxiques/dioxine depuis les points chauds et les zones polluées, et d'ici 2030, 100 % des risques afin de ne pas multiplier les victimes dans ces zones.

Selon le plan, au cours de la période 2021-2030, les agences vont examiner, élaborer et finaliser les documents juridiques sur le règlement des conséquences des produits chimiques toxiques/dioxine ; promouvoir la sensibilisation sur le règlement des conséquences des produits chimiques toxiques/dioxine au Vietnam ; accélérer le traitement des produits chimiques toxiques/dioxine ; renforcer la gestion de l'État, améliorer les capacités, organiser la recherche scientifique et technologique et renforcer la coopération internationale en la matière. -VNA