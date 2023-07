Port de Lien Chieu, ville de Da Nang. Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports vient de publier un plan de développement des transports modernes et synchronisés en diminuant les coûts et garantissant la défense et de la sécurité dans la région du Centre septentrional et du littoral du Centre pour 2030, avec vision à l'horizon 2045.



La priorité est accordée au développement solide et synchronisé d’un réseau logistique associé aux ports maritimes, aux aéroports, aux postes frontaliers internationaux, aux principaux corridors économiques et aux lignes commerciales interrégionales à Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien - Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan et Binh Thuan.

Aéroport international de Da Nang. Photo: VNA





En ce qui concerne les infrastructures aéronautiques, le ministère des Transports modernisera ou réhabilitera neuf aéroports dans la région et en améliorera l'efficacité de l'exploitation. Il compte en outre investir dans la construction des aéroports de Phan Thiet et de Quang Tri. Il travaillera avec les localités concernées et les soutiendra pour investir dans la construction d'un centre de logistique associé aux aéroports de Da Nang et Chu Lai. Il envisage également d’aménager des centres logistiques dans les aéroports dont la demande de fret est supérieure à 250.000 tonnes/an...



Le ministère des Transports aura également des politiques pour encourager les entreprises à investir dans des véhicules de transport de conteneurs sur les chemins de fer et les voies navigables intérieures…



Parallèlement, le ministère renforcera l'application des technologies de l'information, les technologies de la 4e révolution industrielle dans tous les domaines des activités de transport, en privilégiant les applications informatiques permettant d’améliorer la productivité du travail, de renforcer la capacité d'exploitation des infrastructures et des équipements, ainsi que de faciliter les procédures administratives.../.-VNA