Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI), en 2022, la Chine sera l'économie avec le PIB en termes de parité de pouvoir d'achat (PIB PPP) le plus important d'Asie, suivie de l'Inde, du Japon, de l'Indonésie et de la Corée du Sud.



Selon le FMI, ces cinq économies représenteront à elles seules environ 76,15% du PIB PPP asiatique. Le Vietnam devrait se classer au 10e rang sur 15 en Asie et 3e sur 11 en Asie du Sud-Est, avec un PIB PPP d'environ 1.278 milliards d’USD.



Par rapport à 2021, le PIB PPP du Vietnam augmentera de 144,04 milliards d’USD.



Le PIB PPP est utilisé par les organisations internationales pour refléter plus précisément le développement d'un pays. Parallèlement, il reflète en partie la qualité de vie des habitants d'une région.-CPV/VNA