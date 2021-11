Phú Yên (VNA) - Située au Centre du Vietnam, Phú Yên est une province côtière qui possède de nombreux atouts pour développer son tourisme.

Jugez-en plutôt : un littoral de 189 km, une riche biodiversité, des baies magnifiques dont celle de Xuân Đài, des marais sauvages, celui de Ô Loan en tête, les Réserves naturelles de Krông Trai et Bac Đèo ainsi que d’autres zones protégées, le village de pêcheurs d’An Hai, et surtout Gành Đá Đĩa (falaise de Đá Đĩa).



Celle-ci (ou Ghênh Đá Đĩa) est une falaise de plaques de pierre située dans la commune d’An Ninh Đông, du district de Tuy An. Ce site, un des plus connus de la province de Phú Yên, a été reconnu fin 2020 comme site national spécial pour ses valeurs géologiques.



Haute d’environ 50 m et large de plus de 200 m, Gành Đá Đĩa comprend des rochers prismatiques empilés comme de véritables bijoux naturels. Cet escarpement littoral évoque des escaliers ou des nids abeilles géants en pierre. Il s’agit d’un paysage spectaculaire qui attire beaucoup de visiteurs tant vietnamiens qu’étrangers.



Phú Yên n’est pas non plus en reste en termes de sites historiques, culturels et architecturaux de niveau national. Une fois dans cette province, les touristes peuvent découvrir la beauté idyllique des côtes, la vie locale des pêcheurs ou bien plonger dans les eaux cristallines de paisibles plages de sable blanc. -CVN/VNA

Roches empilés de Gành Đá Đĩa. Photo: VNA

Récif corallien à Hòn Yên. Photo: VNA

Un coin du village de pêche d’An Hai. Photo: VNA

Île de Hòn Yên à l’aube. Photo: VNA