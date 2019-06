La cérémonie d'inauguration de la centrale solaire de Hoà Hôi. Photo : VNA

Phu Yen (VNA) – La centrale solaire de Hoà Hôi, située dans la commune de Hoà Hôi, district de Phu Hoà, province de Phu Yên (Centre), a été inaugurée le 25 juin.

Mise en chantier en novembre 2018 sur une superficie de plus de 265 ha par le groupe de Truong Thành du Vietnam et la SARL B.Grimm Power relevant du groupe thaïlandais B.Grimm, cette centrale a nécessité un investissement total de 4.985 milliards de dôngs (plus de 207 millions de dollars). Il comprend 752.640 panneaux solaires et possède une puissance de 257 MWp.

La centrale solaire de Hoà Hôi comprend 752.640 panneaux solaires. Photo : VNA

Selon Dang Trung Kiên, président du conseil d'administration de la société par actions TTP Phu Yen - maître d’ouvrage de la centrale, il s’agit du plus grand projet d'énergies renouvelables du Centre.

Cette centrale solaire de Hoà Hôi contribuera à la garantie de la sécurité énergétique et au budget local, en fournissant des emplois aux travailleurs locaux, a fait savoir Dang Trung Kiên.

Il s’agit d’un projet clé célébrant le 30e anniversaire du rétablissement de la province de Phu Yên (1989-2019). -VNA