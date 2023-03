Le stade de Phu Tho. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - La province septentrionale de Phu Tho est prête à accueillir les matches du groupe F des éliminatoires de la Coupe d'Asie de football féminin des moins de 20 ans 2024.Le groupe F comprend le Vietnam, l'Inde, Singapour et l'Indonésie, qui s'affronteront du 7 au 11 mars au stade de Viet Tri.Le directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ba Khuyen, a déclaré que le tournoi était l'un des événements sportifs majeurs de la région.L'accueil des matches du groupe F jouera un rôle important dans le développement sportif de Phu Tho mais aussi dans la valorisation de ses caractéristiques culturelles uniques, contribuant à favoriser le développement du tourisme et des services dans la localité, a-t-il ajouté.Un entretien régulier a été apporté au terrain du stade afin de garantir la qualité exigée pour un tel événement. En outre, le complexe sportif provincial et le stade Bai Bang ont été entretenus pour les entraînements des équipes participantes.La police provinciale a élaboré un plan pour assurer la sécurité, l'ordre et la sécurité routière lors du tournoi.A ce jour, la province a aménagé une grande partie des structures d'hébergement avec des hôtels 4 et 5 étoiles pour les organisateurs et les délégations sportives, répondant aux exigences de sécurité sanitaire et alimentaire.Le Vietnam affrontera l'Indonésie le 7 mars, Singapour le 9 mars et l'Inde le 11 mars. Tous les matches débuteront à 18h00. -VNA