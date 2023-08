Un produit de la compagnie Truong Foods mis en vente sur TikTok. Photo: phutho.gov.vn phutho.gov.vn

Phu Tho (VNA) – Ces derniers temps, le district de Thanh Son dans la province de Phu Tho (Nord) a redoublé d’efforts afin d'appliquer les technologies numériques et de mettre en vente les produits typiques locaux sur les plateformes d’e-commerce pour élargir les marchés, tout en contribuant à promouvoir le processus de transformation numérique dans le domaine de l'agriculture et dans les zones rurales de la localité.



La société par actions de production et de commerce Truong Food, la coopérative de viande aigre de Thanh Son Phu Tho et la coopérative de services agricoles de la commune de Cu Thang, sont des pionniers dans les ventes de leurs produits par le biais du commerce électronique.

La nouille de riz est l'un des produits de la coopérative de services agricoles de la commune de Cu Thang mis en vente sur des plateformes d' e-commerce . Photo: phutho.gov.vn

Actuellement, quelques produits typiques du district de Thanh Son tels que viande aigre, nouilles de riz, pousses de bambou aigres marinées..., sont vendus sur des plates-formes d’e-commerce. Il s’agit d’un canal de vente efficace, contribuant à promouvoir la transformation numérique dans l'agriculture et les zones rurales. –VNA