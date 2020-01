Photo : Thoidai.

Hanoï (VNA) - Le groupe de jeunes volontaires vietnamiens aux Philippines (Vietnamese Youth Volunteer Team in the Philippines) a organisé une cérémonie de remise de cadeaux à des personnes défavorisées de la région de Baclaran, dans la capitale philippine de Manille.



Avec l’assistance de la communauté vietnamienne aux Philippines, d’habitants locaux et d’amis internationaux, le groupe charitable vietnamien a distribué 400 portions pour adultes (nouilles aux crevettes, pâté, poisson en conserve), 700 vêtements pour adultes, 100 rations de gâteaux au lait pour personnes âgées, 80 fractions pour les enfants (gâteaux au lait, jouets, vêtements) et 500 pains. La valeur totale des cadeaux est estimée de 69000 pesos philippins (soit plus de 30 millions de dongs).



Ce groupe volontaire réunit principalement des étudiants vietnamiens faisant leurs études universitaires aux Philippines, qui souhaitent apporter leur force pour aider les pauvres du pays de résidence. Ce programme caritatif de deux jours a collecté 82.800 pesos philippins (plus de 37 millions de dongs).



Une autre tournée bénévole du groupe avait eu lieu à China Town et à Malate le 14 septembre dernier, avec 600 portions et 450 ensembles de vêtements pour adultes, 100 rations de gâteaux au lait pour personnes âgées, 250 parties alimentaires pour enfants et 900 fractions de riz.-NDEL/VNA