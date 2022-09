Hanoi (VNA) – Le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam) dispose des potentialités, capacités et avantages suffisants pour développer des projets éoliens offshore et participer à de futurs projets énergétiques.

PetroVietnam est l'une des entreprises publiques qui jouent le rôle le plus important dans l'économie du pays. Photo: PetroVietnam



Ces remarques ont été faites par des participants à un récent symposium sur l’éolien offshore et la production d’hydrogène à partir de l’éolien offshore.

Lors du symposium, les délégués ont écouté un représentant du comité stratégique présenter le rapport "Production d’hydrogène à partir de l’énergie éolienne offshore et évaluation des opportunités de PetroVietnam".

Selon le rapport, l’éolien offshore et l’hydrogène seront des sources d’énergie propres qui jouent un rôle important dans la structure énergétique mondiale et représentent une solution incontournable pour la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Dans les temps à venir, l’industrie de l’hydrogène et le marché mondial de l’hydrogène, y compris vietnamien, devraient connaître une croissance rapide après 2030.

À en croire les données d’évaluation du potentiel théorique/technique de la Banque mondiale (BM), le potentiel éolien offshore du Vietnam s’élève à 475 GW et est le plus grand en Asie du Sud-Est, contre 207 GW selon les chiffres du projet de Planification de l’électricité VIII.

Le développement de l’énergie éolienne offshore est d’une grande importance pour le Vietnam car il peut combiner les objectifs de croissance socio-économique, de sécurité énergétique, d’industrialisation avec de faibles émissions de carbone vers l’objectif d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle.

Selon le projet de Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045 (projet de Planification de l’électricité VIII), la capacité éolienne offshore atteindra 7 GW et représentera 4,8% de la capacité électrique totale d’ici 2030 et atteindra 66,5 GW à l’horizon 2045.

PetroVietnam est en bonne position pour développer l’énergie éolienne offshore avec une solide assise financière, un arrangement de capital favorable avec une cote de crédit élevée et un accès à des ressources financières, des politiques vertes, des prêts à faible taux d’intérêt, de longues périodes de grâce, et d’autres incitations du gouvernement et des institutions financières internationales pour soutenir le développement des énergies vertes et propres.

Le groupe et ses unités membres peuvent profiter des expériences et ressources humaines disponibles dans la conception, la fabrication et l’exploitation d’ouvrages en mer pour participer à la chaîne d’approvisionnement et développer des projets, améliorer le taux de localisation des équipements, réduire le coût de production de l’électricité afin de créer une prémisse pour le développement de l’énergie hydrogène dans le futur.

Le géant vietnamien des hydrocarbures possède actuellement des infrastructures et expériences opérationnelles qui peuvent être appliquées tout au long de la chaîne de valeur, de la production au transport, au stockage et à l’utilisation de l’hydrogène.

Toujours lors du symposium, un représentant de la direction Electricité et énergie renouvelables du groupe a présenté un rapport sur «L’éolien offshore - Opportunités et défis pour le développement le long de la chaîne de valeur de PetroVietnam».

Le rapport a analysé le marché de l’énergie éolienne offshore dans la région et le monde, la structure d’un projet d’énergie éolienne offshore. Il a également évalué les capacités de PetroVietnam dans le domaine de l’éolien offshore et formulé des solutions, recommandations sur la feuille de route et les orientations dans ce domaine si le groupe est autorisé à s’y engager.

Le président du conseil des membres Hoàng Quôc Vuong a souligné les remarques faites par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa réunion avec Petrovietnam le 11 septembre, indiquant que PetroVietnam en tant que groupe économique et énergétique de premier rang du pays doit être une entreprise qui joue un rôle de pionnier et de leader dans le secteur des énergies renouvelables.

Le responsable a estimé que dans le contexte de la transition énergétique rapide actuelle, il est nécessaire de prendre l’initiative de formuler une stratégie et une feuille de route pour le développement de l’éolien offshore et de l’hydrogène de manière opportune, appropriée et efficace.

En outre, PetroVietnam doit également accélérer la mise en œuvre des projets, être prêt à maîtriser la technologie pour combler l’écart avec les entreprises du monde et de la région et saisir les opportunités à venir, a-t-il ajouté.

Hoàng Quôc Vuong a également noté que le groupe et ses unités membres doivent se concentrer sur l’amélioration de la capacité de gestion, la formation, l’accumulation d’expériences, le développement des ressources humaines pour saisir les opportunités et faire de PetroVietnam un pionnier dans l’industrie des énergies renouvelables. – VNA