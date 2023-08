Un représentant de Petrovietnam (au milieu) lors de la cérémonie. Photo: baobariavungtau.com.vn



Hanoï (VNA) - Le Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam) figure une nouvelle fois parmi les 10 marques les plus valorisées du Vietnam, selon une liste publiée le 15 août par Brand Finance, une société d'évaluation de la marque basée au Royaume-Uni.



La valeur de la marque de Petrovietnam atteint 1,382 milliard de dollars, soit une hausse de 7% par rapport au niveau de 1,296 milliard de dollars en 2022.



Il s’agit de la 4e année consécutive que ce groupe est présent sur la liste des 10 marques les plus valorisées du Vietnam et de la 15e année consécutive dans le Top 3 des plus grandes entreprises nationales.



En sept mois, Petrovietnam a connu une forte progression de sa production et de ses affaires, avec tous les objectifs dépassés de 3 à 28%.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 495.700 milliards de dôngs (20,8 milliards de dollars), soit 92% du plan. Il a contribué au budget de l'État à hauteur de 78.300 milliards de dôngs, soit 6% de plus que l'objectif fixé, achevant le plan annuel cinq mois plus tôt que prévu.

Son directeur général Le Manh Hung a souligné que ces résultats avaient été obtenus au milieu de défis nationaux et mondiaux. -VNA