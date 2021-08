Hanoi (VNA) - Si l'on regarde les indicateurs financiers du Groupe PetroVietnam au premier semestre de l'année, le résultat avant impôt du groupe est bien plus positif que la hausse des prix du pétrole.

Le directeur général de Petrovietnam, Le Manh Hung, a partagé, avec un bon contrôle de la sécurité sanitaire, à la promotion de l'expérience et de l'efficacité dans la gouvernance, profitant des opportunités de la reprise de l'économie mondiale et avec des prix du pétrole positifs, Petrovietnam a suivi de près les évolutions du marché et dépassé la plupart de ses objectifs clés dont une production de pétrole qui a achevé le plan du 1er semestre dès mai 2021.

Ainsi, la production de pétrole brut et de gaz de pétrole liquéfié a dépassé 15 % du plan établi, contribuant à l'achèvement du plan de production de pétrole sur 6 mois de 9,68 millions de tonnes.

Les objectifs financiers ont été atteints et même dépassés, avec une croissance élevée par rapport à la même période de 2020. Plus précisément, au premier semestre, le chiffre d'affaires total du groupe a atteint 299,3 billions de dongs, dépassant de 20% le plan et en hausse de 22 % par rapport à la même période de 2020.

La contribution du groupe au budget de l'État a atteint 45.200 milliards de dongs, soit 42 % de plus que le plan semestriel, en hausse de 33 % par rapport à la même période de 2020. Le bénéfice avant impôt a atteint 21.300 milliards de dongs, dépassant de 165 % le plan du premier semestre, soit une hausse de plus de 3 fois par rapport à la même période de 2020. La production d'engrais pétroliers et azotés a également dépassé le plan.

Plus précisément, le prix mondial moyen du pétrole brut au cours des 6 premiers mois de 2021 est de 66,8 dollars/baril, soit 48 % de plus que le prix prévu fixé par Petrovietnam. Et le bénéfice avant impôts consolidé au cours du premier semestre de l'année a dépassé 165 % du plan.

Le résultat avant impôt du groupe est bien plus positif que la hausse du prix du pétrole. Le rendement des capitaux propres (ROE) au cours des 6 premiers mois de 2021 est estimé à 4,6% ce qui le classe dans le groupe des sociétés gazo-pétrolières ayant un bon ROE dans le monde.

Selon le directeur général Le Manh Hung, il reste encore de nombreux défis à relever, en particulier la pandémie de Covid -19 dans le pays qui connait des évolutions très compliquée, un prix du pétrole fluctuant de manière imprévisible.

Dans les temps à venir, Petrovietnam continuera de renforcer ses prévisions sur la situation macro-économique et le marché pour identifier les risques, prendre les meilleures mesures de gestion et déployer en souplesse les activités de production et d'affaires. - VNA