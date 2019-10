La plate-forme Hai Thach 1 relève du projet Biên Dông 1. Photo : PVN/CVN

Hanoï (VNA) - Le gouvernement facilite les activités du secteur pétrolier autant dans le pays qu’à l’étranger, a souligné le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors d’une récente conférence sur le développement de ce secteur.



Actuellement, le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) se développe dans la mécanique moderne, répondant au forage et à l’exploitation dans et hors pays, visant à réduire l’importation de ses équipements.



Il y a 30 ans, la coentreprise pétrolière vietnamo-russe (Vietsovpetro) a dû transporter le derrick de Bakou en Azerbaijan à Bà Ria-Vung Tàu, une province méridionale du Vietnam, au service du forage et de l’exploitation de gisement Bach Hô (Tigre blanc).



À ce jour, ce secteur non seulement construit, installe et utilise les plates-formes de forage au plateau continental du Vietnam, mais exporte aussi de nombreux équipements, contribuant à l’augmentation de la valeur des exportations nationales.



Au fil du temps, le domaine de la mécanique et de la fabrication du PVN domine la technologie et ne cesse d’innover.



Le succès de ce groupe repose sur la fabrication des plates-formes pétrolières autoélévatrice de Tam Dao 03 (2012) et Tam Dao 05 (2015). Depuis leur entrée, elles permettent à Vietsovpetro de développer la prospection et l’exploitation de pétrole et de gaz à moindres coûts.



La construction de ces deux plates-formes dont 35% d’accessoires domestiques, a permis au Vietnam d’entrer dans la liste des pays fabriquant ce type de dispositif. L’occasion pour le label vietnamien de s’affirmer dans ce domaine, visant à remplacer les équipements importés.



Maîtriser de nouvelles techniques



Le secteur de la mécanique pétrolière du Vietnam a installé des plates-formes provenant de compagnies étrangères. À noter qu’en 2014, la compagnie vietnamienne PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) a délivré la structure supérieure de la plate-forme Heera Redevelopment (HRD) à la Société indienne ONGC.



Il s’agit du plus grand projet de ce genre à avoir été mis en œuvre par une compagnie vietnamienne. En effet, la PTSC a remporté l’appel d’offre international concernant cette structure supérieure de 11.000 tonnes en 2013. Les travaux ont été achevés en 17 mois, avant l’échéance et avec une qualité appréciée par l’ONGC, les partenaires et les superviseurs.



La fabrication de tels ouvrages prouve que les compagnies de mécanique pétrolière maîtrisent au fil du temps la technique et la technologie en termes de construction et d’installation des ouvrages comme les plates-formes au service du forage, de l’exploitation en haute mer et du traitement en terre ferme. Ces ouvrages exigent une précision et des qualifications professionnelles, visant à assurer les normes concernant la qualité et la sécurité du travail.



Un projet exemplaire



Le projet Biên Dông 01 constitue également un succès important pour le secteur pétrolier en général et celui de la mécanique en particulier. Biên Dông 01 est considéré comme l’un des projets le plus compliqué du secteur. Il comprend un topside pesant 12.000 tonnes et un derrick de 17.000 tonnes, sans compter des ouvrages auxiliaires tels que les viaducs et câbles sous-marins.



Biên Dông 01 a été construit en 30 mois. Il s’agit d’un record que peu de maîtres d’ouvrage peuvent réaliser. Une prouesse qui démontre le professionnel et la technicité des ingénieurs et ouvriers vietnamiens, contribuant à l’alimentation en énergie ainsi qu’à l’affirmation et à la protection de la souveraineté nationale.



En 30 ans, les travailleurs du secteur de la mécanique pétrolière ont fabriqué de nombreux produits et construit beaucoup d’ouvrages à échelle mondiale. Avec des investissements adéquats et un esprit créatif, les entreprises pétrolières dans ce secteur ont affirmé leur position dans et hors du pays.



À l’avenir, le domaine des services en général et celui de la mécanique en particulier continueront à faire face à de nombreux défis et difficultés. Cependant, grâce au soutien du gouvernement et de l’État, le PVN continuera à créer des ouvrages modernes, affirmant sa position dans un processus d’intégration mondiale. -CVN/VNA