La raffinerie de pétrole de Dung Quat se situe dans la zone économique de Dung Quat dans la province de Quang Ngai (Centre). Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - La raffinerie de Dung Quat, exploitée par la Compagnie de raffinerie et de pétrochimie Binh Son (BSR), a affirmé son rôle d’attirance des investissements dans la province de Quang Ngai au Centre.

La raffinerie de Dung Quat est un ouvrage stratégique, un projet disposant d'une somme d'investissement la plus importante du pays. D'un coût total de plus de 3 milliards de dollars, cette raffinerie est en mesure de satisfaire à un tiers de la demande nationale actuelle en carburants grâce à sa capacité annuelle de traitement de 6,5 millions de tonnes de brut.

Couvrant une superficie de 337 ha de terre et 471 ha de mer dans la zone économique de Dung Quat dans la province de Quang Ngai, la raffinerie éponyme a sorti en février 2009 ses premiers produits et fonctionne depuis à pleine capacité.

Après 14 ans de développement, la raffinerie de Dung Quat a considérablement contribué au développement de la province de Quang Ngai. La province a réalisé en 2022 un PIB moyen par habitant de 97,67 millions de dôngs, se classant 2e par parmi les 14 provinces du Centre septentrional et du littorale du Centre, 2e par parmi cinq provinces de la région économique clé du Centre.

La raffinerie de Dung Quat a démontré son rôle d'"aimant" pour attirer les investissements nationaux et étrangers dans la province de Quang Ngai.

Comme un moteur du développement de Quang Ngai, depuis sa création, la zone économique de Dung Quat a eu un fort impact sur les investissements directs étrangers (IDE). En particulier, depuis l’entrée en service de la raffinerie de Dung Quat fin 2005, les capitaux IDE investis dans la province de Quang Ngai sont toujours en forte hausse.

Au cours de la période 2000-2005, la province de Quang Ngai comptait annuellement un seul projet d'IDE et le capital nouvellement enregistré d'environ 2,2 millions de dollars. En 2006, la province de Quang Ngai comptait cinq projets d'IDE et le capital enregistré total avait fortement augmenté pour atteindre plus de 831 millions de dollars. En 2008, la province comptait quatre grands projets d'IDE avec un capital enregistré de plus de 3 milliards de dollars. -VNA