Viêt Tri (VNA) – Le village de Hùng Lô, à Viêt Tri, dans la province de Phu Tho (Nord) est célèbre pour ses délicieux bánh chưng (pains de riz gluant), associés à la légende de l’époque de Hùng Vuong qui construisait l’Etat vietnamien.

Les ingrédients principaux pour faire du « bánh chưng » : riz gluant parfumé, porc, haricots mungo, feuilles de dong. Photo : VNP



C’était il y a très longtemps, à l’aube du Vietnam. Quand vint le moment de transmettre le sceptre, le 6e roi Hùng, de la dynastie éponyme des rois fondateurs de la nation, convoqua tous ses fils et déclara : «Mes fils, allez dans le vaste monde et regardez autour de vous ! Celui qui ramènera de son voyage la recette du meilleur plat montera sur le trône après moi».

Les princes se mirent donc en route, accompagnés d’une escorte correspondant à leur âge et à leur position. Seul le 18e prince, Lang Liêu, dont la mère était morte juste après sa naissance, ne possédait ni conseiller, ni serviteur. Cette même nuit, un bon génie lui apparut en rêve, et lui dit : «Pourquoi aller si loin alors qu’il n’est rien de plus précieux que le riz qui nourrit notre pays depuis des temps immémoriaux ? Prends du riz gluant, lave-le dans l’eau claire et fais-le cuire à la vapeur. Quand ce sera fait, confectionne deux gâteaux. Le premier sera rond, il évoquera la voûte céleste et rendra grâce au Ciel les bienfaits qu’il a accordés aux hommes. Le second, carré, représentera la terre qui nourrit tous les êtres vivants. Fourre-les tous les deux d’une garniture à base d’haricots verts et de viande de porc hachée, gras et maigre mélangés. N’oublie pas d’y ajouter du saindoux et de l’oignon ! Enroule le tout dans des feuilles vertes de bananier que tu maintiendras à l’aide de jeunes liens de bambous, et fais cuire à l’étuvée un jour et une nuit».

Le village de Hùng Lô est célèbre pour ses délicieux bánh chưng. Photo : VNP



Le prince Lang Liêu offrit ses gâteaux à son père. Le roi en prit une bouchée, une saveur exquise flatta son palais, tandis que ses yeux contemplaient avec plaisir la forme des deux gâteaux, symboles du Ciel et de la Terre. Il décida de nommer Lang Liêu à sa place et ordonna de faire connaître la recette de ses gâteaux dans tout le pays. L’endroit où Lang Liêu prépara des bánh chưng est le village de Hùng Lô d’aujourd’hui.

Le “bánh chưng” est une des spécialités préférées des touristes visitant le village de Hùng Lô. Photo : VNP



On compte actuellement près de 200 ménages qui travaillent comme fournisseur de «bánh chưng» pour toute la province de Phu Tho à l’occasion du Nouvel An lunaire. Les villageois sont très fiers de leur artisanat traditionnel transmis de génération en génération. – VNP/VNA