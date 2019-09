Professeur Trân Dinh Thiên, ancien responsable de l’Institut économique national.

Hanoi (VNA) - Malgré les instabilités politiques et économiques mondiales, et les impacts de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le Vietnam a maintenu une forte croissance de 6,76% au cours du premier semestre de 2019 et stabilisé le taux de l’inflation.



Le marché vietnamien est de plus en plus convoité par les investisseurs étrangers, ont affirmé les participants au colloque « Perspectives économiques du Vietnam dans la nouvelle conjoncture », organisé ce lundi à Hanoï.



D’après le professeur Trân Dinh Thiên, ancien responsable de l’Institut économique national, si le Vietnam veut intégrer la chaîne de production mondiale, il se doit de perfectionner ses institutions, de moderniser ses infrastructures et de former une main d’œuvre qualifiée.



« Nous devons nous adapter à la mondialisation. Or, aujourd’hui, de nombreuses localités se contentent d’attirer les investissements directs étrangers juste pour créer des emplois et l’intervention des entreprises vietnamiennes se limite souvent à la seule sous-traitance. Il est essentiel et urgent de mettre en œuvre des politiques favorisant le virage numérique et la transition vers l’économie électronique. » -VOV/VNA