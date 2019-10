Hanoi (VNA) - Le gouvernement lao s’engage à créer les meilleures conditions possibles aux entreprises vietnamiennes désireuses d’investir et de mener des affaires au Laos, contribuant significativement à la promotion des relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale Vietnam-Laos.

Vue générale du colloque, le 11 octobre à Vientiane. Photo: VNA

C’est ce qu’on a appris le 11 octobre à Vientiane, lors d’un colloque organisé par l’Ambassade du Vietnam et l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos. Ce colloque a permis d’évaluer la situation actuelle et les perspectives de l’économie du Laos, ainsi que leurs impacts sur les entreprises vietnamiennes en activité dans ce pays.

L’événement a été honoré de la présence de l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Ba Hùng, du vice-ministre lao du Plan et de l’Investissement Khamphoi Keokinnaly, également vice-présent du Comité de coopération Laos-Vietnam, du président de la Commission du plan, de l’audit et des finances publiques de l’Assemblée nationale du Laos Vilayvong Bouddakham, également président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam, ainsi que de nombreux économistes et entrepreneurs vietnamiens et lao.

Il s’agissait d’une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes de se renseigner sur la situation socio-économique actuelle du Laos et ses politiques d’attraction des investissements, mais aussi les opportunités et défis du marché lao.

Selon les dernières statistiques du ministère lao du Plan et de l’Investissement, depuis 1989, le Vietnam a déployé 413 projets d’une valeur de près de 4,1 milliards dollars au Laos, se classant au 3e rang parmi 54 pays et territoires investissant dans ce pays.

Les entreprises vietnamiennes contribuent chaque année à hauteur de près de 70 millions de dollars aux programmes de bien-être social au Laos, dont l’accent est mis sur les soins de santé, l’éducation, les infrastructures et le logement en faveur des habitants démunis dans les régions reculées et montagneuses. – NDEL/VNA