Hanoï (VNA) - Vu la reprise actuelle, le chiffre d'affaires à l'exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques devrait atteindre son objectif de 54-55 milliards de dollars en 2023, selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien.



Les exportations agricoles du Vietnam peuvent être considérées comme un point lumineux dans le panorama économique du pays cette année. Grâce aux accords commerciaux de nouvelle génération signés entre le Vietnam et des économies développées, les entreprises vietnamiennes ont de nombreuses opportunités d'élargir et de développer leurs marchés.



Nguyen Duc Hung, directeur exécutif de la Société par actions d'import-export de produits alimentaires Toan Cau (Global Food), a déclaré que d'ici la fin de l'année, son entreprise exporterait chaque mois plus de 100 tonnes de divers produits agricoles congelés, soit un triple par rapport à la même période de 2022.



À Lam Dong, Vo Huu Long, directeur de la Sarl Long Thuy, a partagé que cette année, les exportations de durians de son entreprise avaient considérablement augmenté, atteignant des centaines de milliers de tonnes de fruits frais.

Transformation de litchis pour l'exportation chez la Société par actions d'import-export de produits alimentaires Toan Cau (Global Food). Photo: VNA



Selon le secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam, Dang Phuc Nguyen, la Chine est actuellement le plus gros importateur de fruits et légumes vietnamiens. En 2022, la Chine n'a représenté que 43% des exportations vietnamiennes de fruits et légumes, mais en 2023, ce taux s'est élevé à 65%, dépassant de loin d'autres grands marchés tels que les États-Unis, la République de Corée, le Japon et les Pays-Bas.



C'est également le chiffre le plus impressionnant depuis des décennies. Ce résultat est dû à la signature de nombreux protocoles sur les exportations officielles de fruits et légumes vers le marché chinois. En outre, le durian est très prisé sur le marché chinois, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire des exportations de ce fruit. Ainsi, le durian pourra probablement figurer dans le groupe des produits d'exportation majeure du Vietnam cette année, a indiqué Dang Phuc Nguyen.-VNA