Les PME ont besoin d'un soutien financier et de plates-formes technologiques pour accéder rapidement aux nouvelles technologies. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Selon le rapport sur l'économie numérique en Asie du Sud-Est, l’économie numérique du Vietnam pourrait contribuer entre 50 et 60 milliards de dollars à l’économie vietnamienne d’ici 2025.

Cela confirme une fois de plus que la transformation numérique devient une ressource importante pour promouvoir le développement socioéconomique du pays, contribuant ainsi à offrir de nombreuses opportunités et perspectives de croissance pour le Vietnam dans un avenir proche.

Le Vietnam compte actuellement environ 785.000 petites et moyennes entreprises, représentant plus de 98% du nombre total d'entreprises. Les PME emploient 70% de la main-d'œuvre et représentent environ 50% du PIB.

Par conséquent, construire un plan de transformation numérique de manière méthodique dans chaque phase est une urgence pour aider les PME à appliquer et gérer avec succès les chaînes de valeur, a déclaré Vu Anh Tuân, expert dans le secteur de transformation numérique.

Pham My Hanh, présidente de la compagnie par actions du groupe de My Hanh (MHG) a souligné la nécessité de donner des conseils et organiser des formations sur la transformation numérique pour les PME et d’avoir des politiques de soutien en capitaux, en plateforme technologique, permettant aux PME d’accéder aux nouvelles technologies.

La production et les affaires proactives aideront les entreprises à élaborer des stratégies concurrentielles en temps réel. La prévisibilité aide les entreprises à prévoir les problèmes et à proposer des stratégies de pointe pour réagir et gérer les changements avant les fluctuations du marché. -VNA