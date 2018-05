Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Central Institute for Economic Management (CIEM) du ministère du Plan et de l’Investissement et Asia Cloud Computing Association (ACCA) ont organisé jeudi 3 mai un séminaire pour explorer la nécessité d’accéder et de partager des données, notamment dans le domaine juridique, ainsi que pour perfectionner le cadre des politiques favorisant le développement de l’économie numérique.

Les participants ont discuté des perspectives de l’économie vietnamienne sous l’influence de la révolution industrielle 4.0, l’édification d’une plateforme numérique pour l’e-commerce, les services électroniques et l’infrastructure de sécurité des réseaux informatiques.

Ils ont également discuté des opportunités et défis du Vietnam quant à l'optimisation de son potentiel économique à travers le développement efficace d'un système de gestion des nouveaux outils numériques utilisés par des entreprises.

Lors du séminaire, Mme Lim May Ann, directrice de l’ACCA, a présenté le rapport « Flux de données transfrontaliers: un examen des catalyseurs, des bloqueurs et des opportunités sectorielles clés dans cinq économies asiatiques: Inde, Indonésie, Japon, Philippines et Vietnam ».

Le rapport donne un aperçu du statut de la gestion des données juridiques au sein de cinq économies et de leur impact sur le développement économique global et le développement des petites et moyennes entreprises.

Selon ce rapport, le Vietnam a connu de nombreuses opportunités de développement de son économie numérique, seulement son cadre juridique est décrit comme le "moins ouvert" des cinq pays concernés.

Mme Lim May Ann a demandé au gouvernement vietnamien de concevoir une approche prudente pour assurer l’édification d’un environnement sûr pour les réseaux informatiques afin d'éliminer les obstacles au développement de son économie numérique. -VNA