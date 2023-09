La délégation vietnamienne travaille avec ses partenaires aux Bruxelles. Photo : sggp.org.vn



Bruxelles (VNA) - Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, conduite par son ministre Le Minh Hoan, a effectué une visite de travail à la Commission européenne (CE), dans l’effort de faire retirer le carton jaune pour activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées (INN) contre les produits aquatiques du Vietnam, et ce avant le 4e prochain cycle d'inspection.

Lors des séances de travail avec le Commissariat de la CE à l'environnement, aux océans et à la pêche, la Direction générale de l'environnement et la Direction générale des océans et de la pêche, le ministre Le Minh Hoan a clairement exposé l’option du gouvernement dans la conversion de l’agriculture vers une direction écologique, verte et durable. Le ministre a également souligné l'engagement du gouvernement vietnamien à développer un secteur agricole transparent, responsable et durable alors que le Vietnam est devenu un fournisseur de produits alimentaires majeurs dans le monde.

Concernant la question de la pêche INN, lors d'une séance de travail avec le Commissaire de la CE à l'environnement, aux océans et à la pêche Virginijus Sinkevičius, le ministre Le Minh Hoan a déclaré qu'immédiatement après l’imposition du carton jaune le 23 octobre 2017 par le CE, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avait fait rapport au gouvernement et mis en œuvre de nombreuses mesures spécifiques.



Jusqu'à présent, le Vietnam a obtenu de nombreux résultats remarquables dans cinq domaines principaux : consensus dans la sensibilisation et l’application des mesures drastiques à tous les niveaux, dans tous les secteurs, les communautés de pêcheurs, les entreprises et dans l’ensemble de la société, pour prévenir et combattre la pêche INN ; promulgation de la Loi sur la pêche ; élaboration d'une base de données nationale sur les navires de pêche ; mise en œuvre et contrôle de la traçabilité de l'origine des produits ; et création d'une base de données nationale sur les sanctions en cas d'infractions administratives dans le secteur de la pêche.

Sur cette base, le ministre Le Minh Hoan a demandé à l'UE de relever rapidement le carton jaune INN et de classer le pays dans le groupe à faible risque pour la mise en œuvre des nouvelles réglementations anti-déforestation de l'UE. Il a appelé la CE à continuer de promouvoir le commerce et les investissements avec l'agriculture vietnamienne, en organisant régulièrement des forums de connexion des entreprises entre les deux parties, en aidant le Vietnam à développer une agriculture écologique, circulaire et à faibles émissions, en transformant les moyens de subsistance des pêcheurs, en développant l’économie bleue.

Pour sa part, le commissaire Virginijus Sinkevičius a reconnu les efforts et les progrès du Vietnam ces derniers temps liés à la mise en œuvre de quatre groupes de recommandations de la CE pour lutter contre la pêche INN. En outre, le représentant de la CE a également affirmé son engagement d'accompagner le Vietnam dans le développement d'une pêche durable, en mettant en œuvre les objectifs de transformation d'une économie verte, circulaire et respectueuse de l'environnement.



Grâce à des efforts remarquables de ces dernières années, la CE souhaite aider le Vietnam à devenir un modèle mondial en matière de développement durable du secteur de la pêche et de lutte contre la pêche INN. -VNA