Le secteur halieutique prend des mesures strictes pour lutter contre la pêche INN. Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Après sa 3e inspection en octobre 2022, la Commission européenne a décidé d’accorder au Vietnam six mois supplémentaires pour remédier aux lacunes dans la mise en œuvre de ses recommandations. Le pays est plus décidé que jamais à retirer le “carton jaune” en matière de pêche INN.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a signé une décision établissant un plan d’action pour prévenir et contrôler la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et préparer des séances de travail avec la 4e délégation d’inspection de la Commission européenne (CE) qui se rendra au Vietnam en juin prochain pour donner l’ultime décision.

Les objectifs du plan sont d’appliquer les dispositions légales sur la pêche de manière concertée et efficace, et de remédier à toutes les infractions relevées par la CE afin de faire retirer son éventuel carton jaune cette année. Il vise à unifier les actions et, ainsi, confirmer l’engagement de l’ensemble du système politique dans la prévention et le contrôle de la pêche INN. Les autorités à tous les niveaux sont appelées à diriger, instruire et assumer directement la responsabilité de ce travail, le considérant comme une tâche politique urgente et prioritaire.

Le plan d’action vise à gérer et à développer durablement les produits aquatiques au profit des populations et du pays ; à accroître la position internationale du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements et traités internationaux en matière de protection de l’environnement marin et des écosystèmes marins, contribuant ainsi à assurer la défense et la sécurité, la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.

Toute violation est strictement sanctionnée

Pour atteindre ces objectifs, ledit plan exige que les ministères et localités concernés examinent et dressent des listes de tous les navires de pêche, complètent leur enregistrement et leur marquage, la délivrance des licences, l’installation du Système de surveillance des navires (VMS) conformément à la réglementation. En outre, tous les navires seront inspectés à l’entrée ou à la sortie des ports s’assurant de cette manière que la surveillance via le VMS fonctionne 24 heures sur 24 en mer. Le processus de vérification et de certification donnant l’origine des produits de la mer doit être effectué conformément aux directives du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).

D’ici mai, le plan vise à mettre fin à la pêche illégale dans les eaux étrangères ; à enquêter et à traiter tous les cas d’arrestation de navires de pêche vietnamiens par d’autres pays, à sanctionner tous les cas liés à la pêche INN, et à les publier dans les médias. Le Vietnam fera avancer

les négociations sur la délimitation de la zone maritime entre le Vietnam et des pays tels que la Chine, la Malaisie et les autres pays voisins. Il intensifiera également ses activités de coopération internationale, comme la prévention et le contrôle de la pêche INN en coopération avec les autres pays et les organisations régionales et internationales de pêche.

La CE reconnaît les efforts du Vietnam, qui souhaite s’améliorer en respectant ses recommandations. Le cadre juridique vietnamien est désormais complet et conforme aux normes internationales, mais son application demeure limitée, a informé la Direction des pêches. Lors de l’inspection en octobre 2022 dans la province de Khanh Hoà (Centre), la délégation de la CE a apprécié la bonne coordination entre les organes compétents vietnamiens dans la lutte contre la pêche INN. Elle a constaté que la surveillance des bateaux de pêche s’était améliorée. Cependant, la délégation a indiqué plusieurs problèmes liés à la surveillance des bateaux, à la traçabilité et au contrôle des produits aquatiques importés par conteneurs…

La Direction des pêches a défini des tâches clés à accomplir dans les temps à venir, telles qu’une bonne gestion des bateaux, une application efficace des lois, etc. Les localités et les organes compétents doivent redoubler d’efforts pour mettre en œuvre efficacement les tâches clés contre la pêche INN pour faire retirer le “carton jaune”, a souligné le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên.

Le secteur halieutique vietnamien a pris des mesures strictes pour lutter contre la pêche INN au cours de ces six dernières années, depuis que la CE a émis un “carton jaune“. Cependant, il n’a pas encore été retiré et les autorités locales doivent encore conjuguer leurs efforts pour lutter contre la pêche INN.

La suppression du “carton jaune“de la CE permet de stimulerle développement durable du secteur de la pêche et de garantir l’intérêt des pêcheurs. Photo : VNA/CVN

Développement durable du secteur halieutique

Selon le MARD, des navires de pêche vietnamiens enfreignent toujours la réglementation, ce qui n’a pas permis de lever le carton jaune le 30 décembre 2021 comme le souhaitait le gouvernement.

À ce jour, 104 navires contrevenants et 919 pêcheurs ont été arrêtés par d’autres pays. Dans son plan d’action, le MARD précise les tâches de chaque ministère, soulignant l’importance de la coordination entre les organes compétents telles que les douanes, les garde-côtes et les gardes-frontières, dans le but de mettre fin à la pêche INN avant juin 2023. Le ministère a également insisté sur la responsabilité de chaque localité côtière, ajoutant que les chefs de communes, de quartiers, de bourgs devront dresser une liste des navires de pêche et de leurs propriétaires qui ont violé les eaux étrangères, pour l’envoyer au MARD ainsi qu’au ministère de la Défense pour la surveillance. Le MARD enverra des contrôleurs pour inspecter si la lutte contre la pêche INN dans chaque localité est efficace, a encore indiqué M. Tiên.

La suppression du “carton jaune“ de la CE permet de stimuler le développement durable du secteur de la pêche, de garantir l’intérêt des pêcheurs, d’améliorer l’image du Vietnam sur la scène internationale et de montrer sa responsabilité dans la réalisation de ses engagements et des conventions internationales concernant la protection de l’environnement et de l’écosystème maritimes.-CVN/VNA