Quang Tri (VNA) - Avec l'intensification des contrôles des navires à haut risque, la province centrale de Quang Tri n'avait signalé jusqu’au 17 avril aucun bateau de pêche ni aucun pêcheur ne respectant pas les réglementations sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).La province a jusqu'à présent inspecté 100 % des navires d'une longueur de 24 m et plus, tandis que son taux de collecte des journaux de bord a atteint 99,8 %.Elle compte encore 57 navires de pêche d'une longueur comprise entre 6 m et moins de 12 m qui n'ont pas encore reçu de licence d’exploitation.Les autorités provinciales ont également chargé les forces de police, les garde-frontières et les autorités locales de surveiller étroitement et de traiter strictement les propriétaires de navires de pêche qui violent les eaux étrangères et qui ne respectent pas les réglementations sur INN Avec un littoral de 75 km et des zones de pêche traditionnelles autour de l’île de Con Co, au sud dans le golfe du Bac Bô, et des zones de pêche de Hoang Sa avec des ressources aquatiques abondantes et de haute valeur, Quang Tri possède des conditions favorables pour développer la pêche.L'an dernier, Quang Tri a capturé près de 27.000 tonnes de produits halieutiques, et 27.200 tonnes sont attendues cette année, matières premières pour les usines de transformation et pour l'exportation. Le secteur génère des emplois directs pour 16.000 travailleurs dans 16 communes et bourgs côtiers. -VNA