Hanoi (VNA) - Le Bureau gouvernemental a publié une directive du vice-Premier ministre Trân Luu Quang, demandant aux ministères et aux localités concernées de durcir les mesures pour lutter plus efficacement contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN).

Photo : VNA

Cette directive aura donc été publiée 3 mois avant l’arrivée au Vietnam d’une équipe d’inspection de la Commission européenne (CE) pour évaluer les progrès du Vietnam dans la mise en oeuvre de ses recommandations contre la pêche INN.

Le Vietnam s’efforce de faire lever le carton jaune imposé par la CE à ses fruits de mer, et ce dès octobre 2023. Trân Luu Quang a demandé aux ministères de l’Agriculture et du Développement rural, de la Défense et des Affaires étrangères, mais aussi aux collectivités locales de continuer à mettre en œuvre le «Plan d'action contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée», approuvé par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le ministère de la Défense doit se coordonner avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les localités concernés pour avancer des mesures plus appropriéé visant à empêcher les intrusions de navires vietnamiens dans les eaux étrangères.

La force de contrôle des pêches inspecte l'équipement de surveillance des navires de pêche en mer. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé aux Comités populaires des provinces et des villes côtières au niveau cenral d’établir d'urgence un contrôle local de la pêche conformément aux dispositions de la loi sur la pêche et des documents de guide connexes.

Concernant l'amélioration des logiciels de lutte contre la pêche INN, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a chargé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural d'assumer la responsabilité principale et de coordonner avec le Comité populaire de la province de Ca Mau en août prochain pour soutenir l'achèvement du logiciel, et en même temps des recherches à appliquer largement dans les localités.

Tout infraction liée à la pêche INN doit être sanctionnée plus sévèrement. - VNA