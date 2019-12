Hanoi (VNA) - L’équipe d’inspection de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne (CE), a noté des progrès du Vietnam à l’issue de son deuxième examen de la mise en œuvre par le pays des recommandations concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), selon un responsable vietnamien.

La CE prend note des efforts du Vietnam pour lever rapidement le «carton jaune». Photo: VNA

L’équipe qui s’est rendue du 5 au 14 novembre au Vietnam, a reconnu et apprécié la bonne volonté, la coopération, la transparence et l’honnêteté du Vietnam dans la fourniture d’informations et l’échange entre les deux parties, a indiqué jeudi 26 décembre la directrice adjointe du Département de coopération scientifico-technologique et internationale de la Direction des pêches, Nguyên Thi Trang Nhung.L’équipe a affirmé que le Vietnam a fait beaucoup de progrès par rapport au premier examen en mai 2018 qu’il est dans la bonne direction. Le Vietnam a initialement mis en œuvre la Loi sur la pêche et les documents d’orientation, a-t-elle indiqué à la presse.Le Vietnam a considérablement amélioré le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche et fait de gros efforts pour installer des équipements de surveillance des navires de pêche et mettre en œuvre le marquage des navires de pêche conformément aux recommandations de la CE pour contrôler les navires de pêche opérant en mer.L’équipe d’inspection a également pointé du doigt certaines lacunes à remédier, concernant l’installation d’équipements de surveillance, le suivi des navires de pêche et la sanction des violations administratives commises notamment pour les navires pêchant dans l’autorisation dans les eaux étrangères.Elle retournera au Vietnam pour examiner la mise en œuvre des recommandations de la CE sur la pêche INN dans les six prochains mois. Le Vietnam devra soumettre un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des recommandations avant le 15 mai 2020. – VNA