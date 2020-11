Photo de famille du secrétaire général du Centre ASEAN – République de Corée Lee Hyuk (2e, à partir de la gauche), l'ambassadeurs du Vietnam (premier à droite) et l'ambassadeur de Singapour Eric Teo (au milieu), de l’ambassadrice d’honneur du Centre ASEAN – République de Corée et du chanteur sud-coréen Kim Jun-su. Photo : VNA Photo de famille du secrétaire général du Centre ASEAN – République de Corée Lee Hyuk (2e, à partir de la gauche), l'ambassadeurs du Vietnam (premier à droite) et l'ambassadeur de Singapour Eric Teo (au milieu), de l’ambassadrice d’honneur du Centre ASEAN – République de Corée et du chanteur sud-coréen Kim Jun-su. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Un Pavillon de la culture et du tourisme de l'ASEAN s’est inauguré le 4 novembre au Centre ASEAN – République de Corée dans la capitale sud-coréenne.



L’événement a eu lieu en présence du secrétaire général du Centre ASEAN – République de Corée Lee Hyuk, des ambassadeurs du Vietnam et de Singapour en République de Corée, Nguyen Vu Tung et Eric Teo, de l’ambassadrice d’honneur du Centre ASEAN – République de Corée Keum Nana et du chanteur sud-coréen bien connu Kim Jun-su.



Le Pavillon de la culture et du tourisme de l'ASEAN, qui ouvre ses portes du 4 au 25 novembre, expose un bon nombre de produits artisanaux, de tissus, de meubles, de livres, d’équipements de communication numérique… des pays de l’ASEAN.



Cet événement fait partie de l’Exposition de la culture et du tourisme de l'ASEAN 2020 qui vise à présenter des sites touristiques, la culture et de bons plats des pays de l’ASEAN.

En outre, le Centre ASEAN – République de Corée organise d’autres activités dont une exposition de photos et un stand de promotion du tourisme de l'ASEAN, l’édition EBS "The Best Cooking Secrets" pour l’ASEAN et la présentation du livre d’art culinaire "Stories Around the Table - ASEAN Soul Food" (Histoires autour de la table - âme de nourriture de l'ASEAN). -VNA