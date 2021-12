Photo: Forbes.com



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé vient de promulguer la décision sur la forme et la procédure de délivrance du "Passeport vaccinal", qui seront effectives à compter du 20 décembre 2021.

En vertu de cette décision, le "Passeport vaccinal" est délivré aux personnes ayant été entièrement vaccinées avec l'un des huit types de vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation au Vietnam par le ministère de la Santé : AstraZeneca, Spoutnik V, Vero Cell de Sinopharm, Hayat-Vax, Pfizer, Moderna, Janssen et Abdala.

Le Passeport vaccinal qui est matérialisé par un QR code sera valable pendant 12 mois.

Il contient 11 champs d'informations tels que nom et prénom, date de naissance, nationalité, maladie ciblée, doses de vaccins reçues, date de vaccination, numéro de lot du vaccin reçu, type de vaccin, produit vaccinal reçu, fabricant du vaccin, et code pour la certification.

Le nom et la date de naissance seront intégrés à d'autres documents d'identification personnels (passeports ou cartes d'identité de citoyen).

Les informations sur la maladie, le vaccin, le produit vaccinal ou le fabricant ciblés seront compatibles avec les documents "COVID-19 vaccine tracker and lanscape" mis à jour sur le portail électronique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et "Value Sets for EU Digital COVID Certificates" (Ensembles de valeurs pour les certificats COVID numériques de l'UE) émis par l'Union européenne.

La procédure de délivrance du Passeport vaccinal est appliquée sur tous les sites de vaccination du pays, et est divisée en trois étapes, selon le ministère de la Santé.

Premièrement, les sites de vaccination sont invités à examiner et à vérifier les informations des personnes auxquelles ils ont administré des vaccins.

Deuxièmement, les sites de vaccination procéderont à la "signature numérique" des dossiers de vaccination sur la plate-forme nationale de gestion de la vaccination COVID-19.

Troisièmement, le Département de médecine préventive du ministère de la Santé signera numériquement les certificats de vaccin COVID-19. Les certificats sont ensuite matérialisés par un QR code conformément aux normes réglementaires de l'UE.

Jusqu'au 20 décembre, le Vietnam a administré plus de 140 millions de doses de vaccins dont plus de 130 millions aux adultes, ainsi que 40.524 doses supplémentaires et 241.237 rappels.

Au total, 9,2 millions de doses ont été administrées aux 12-17 ans, dont 6,7 millions en première dose et 2,5 millions en seconde dose. -VNA