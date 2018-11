Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À cause de l’influence du typhon USAGI (9e typhon au Vietnam cette année) et de son affaiblissement en dépression tropicale, le 26 novembre, de nombreux lieux à Hô Chi Minh-Ville ont été inondés.

Un arbre séculaire arraché dans la rue Nguyên Trai à Hô Chi Minh-Ville.

Avec 100-200 mm de pluies en deux jours (de 12h00 du 25 novembre à 05h00 du 26 novembre) à Hô Chi Minh-Ville, beaucoup de rues de la ville ont donc été inondées. Le vent n’était pas au plus fort (près de 175km/h), mais de nombreux arbres se sont renversés sur les chaussées.

La rue Quôc Huong dans le 2e arrondissement sous les eaux.



Certaines rues de la mégapole du Sud ont été inondées (entre 30 cm et près d’un mètre) notamment les rues et avenues Nguyên Huu Canh, Nguyên Van Linh, le quartier Thanh Da, Kinh Duong Vuong, Huynh Tân Phat, Phan Huy Ich.



Plusieurs personnes ont été blessées en raison des rues glissantes et des véhicules ont été endommagés par les inondations. Au moins une personne est décédée en raison des chutes d’arbres.

Dans une maison inondée.



Dans certaines zones de la ville, des pannes de courant ont été recensées et de nombreux sous-sols se sont retrouvés sous l’eau.



Cân Gio hors de danger



Selon nos observations, certaines zones du district de Cân Gio ont été légèrement inondées. Certains arbres sont aussi tombés. Le district de Cân Gio n'a pas enregistré de décès, ses résidents sont en sécurité, ses infrastructures sont légèrement endommagées.







De nombreuses motos en panne ont fini chez le garagiste le 26 novembre au matin.



Selon Truong Tiên Tuân, vice-président du Comité populaire du district de Cân Gio, tout le travail de prévention du typhon USAGI a été mis en œuvre de façon rigoureuse. Les populations restent abritées dans 28 refuges (plus de 4.600 personnes). L’interdiction de circulation sur la mer et la rivière pour toutes les embarcations a été maintenue.



Jusqu'à 15h00 du 25 novembre, selon les informations sur les dommages dans les communes et les cantons du district de Cân Gio fournies par des unités fonctionnelles, aucune maison ne s'est effondrée, deux maisons ont perdu leurs toitures et cinq arbres sont tombés. Enfin, trois colonnes d’électricité dans la commune de Ly Nhon se sont fortement inclinées mais ont été remises en état.



Auparavant, afin de faire face au typhon, le Comité populaire du district de Cân Gio avait mobilisé près de 2.300 personnes, y compris des soldats et des bénévoles, avec le soutien d’environ 70 secouristes et des stocks de gilets de sauvetage. -CVN/VNA