L'île de Ly Son, à Quang Ngai. Photo : VNA

Quang Ngai (VNA) – La province de Quang Ngai (Centre), en collaboration avec le comité national de l’UNESCO du Vietnam, a organisé le 18 juin un séminaire pour publier les résultats des recherches sur les valeurs de la culture Sa Huynh et du géoparc Ly Son-Sa Huynh.

Quang Ngai a réalisé des études, enquêtes et recherches nécessaires sur le géoparc d'une superficie d'environ 2 000 km² de terre ferme, représentant 39% de la superficie totale de la province, et 2.600 km² de surface maritime, y compris 130 km de la côte, a déclaré Le Viet Chu, secrétaire du comité provincial du Parti communiste du Vietnam.

La province est en train d’élaborer quatre circuits touristiques dans le géoparc Ly Son-Sa Huynh et préparer le dossier pour que Ly Son-Sa Huynh soit inscrit au plus tôt possible au réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO, a-t-il ajouté.

Le président du comité national de l’UNESCO du Vietnam Le Hoai Trung a indiqué que les recherches sur l'établissement du géoparc Ly Son-Sa Huynh depuis 2015 témoignaient de l'engagement des autorités locales à lier le développement économique durable avec la protection de l'environnement et de la biodiversité.

Après le séminaire, les participants ont visité certaines destinations dans le géoparc Ly Son-Sa Huynh.

Le Vietnam a actuellement deux géoparcs mondiaux, à savoir le géoparc du plateau karstique de Dong Van dans la province septentrionale de Ha Giang, et le géoparc Non Nuoc Cao Bang dans la province septentrionale de Cao Bang. -VNA