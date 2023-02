Hanoi (VNA) – La Fédération vietnamienne de football (VFF) a organisé, le 8 février, une cérémonie d’adieu pour l’entraîneur Park Hang-seo et son assistant, Lee Young-jin, après leurs cinq ans d’accompagnement du football du Vietnam.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, remet les certificats de mérite à l’entraîneur Park Hang-seo et son assistant, Lee Young-jin. Photo : VFF

Lors de l’événement, Park Hang-seo a eu l’honneur de recevoir les certificats de mérite du Premier ministre Pham Minh Chinh, et du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en reconnaissance du grand dévouement et de ses grandes contributions au développement du football vietnamien pendant 5 ans, en tant qu’entraîneur en chef de l’équipe nationale et des U23 du Vietnam.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a partagé : «Au cours des cinq dernières années, l’entraîneur Park Hang-seo a inspiré les footballeurs vietnamiens, conduit le football vietnamien d’une victoire à l’autre et l’a fait entrer dans l’histoire.»

Il a fait savoir qu’il chargera les agences vietnamiennes concernées d’étudier les héritages de l’entraîneur Park pour servir à la formation des futures générations de footballeurs vietnamiens.

Park Hang-seo et Lee Young-jin ont aidé le football vietnamien à progresser de manière continue et au classement de la FIFA, dans lequel l’équipe nationale a toujours dominé la région de l’Asie du Sud-Est, atteignant la première place du classement top 16 en Asie et la 100e dans le monde.

Les réalisations de Park incluent le fait d’être le finaliste du Championnat d’Asie des moins de 23 ans 2018, et du Championnat AFF 2018, d’atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Asie 2019, et de remporter la médaille d’or du football masculin deux fois consécutivement lors des SEA Games. De plus, sous la direction de l’entraîneur sud-coréen, l’équipe nationale du Vietnam est entrée pour la première fois de l’histoire dans le dernier tour de qualification de la Coupe du monde 2022 en Asie.

Prenant la parole lors de la réception, l’entraîneur Park Hang-seo a remercié les agences compétentes vietnamiennes pour le soutien qu’elles lui ont accordé. «Pendant 5 ans de travail avec le football vietnamien, j’ai toujours travaillé dur et essayé d’obtenir les meilleurs résultats», a-t-il déclaré, exprimant son regret de ne pas avoir atteint de résultats encore meilleurs avec le football vietnamien.

«Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier les clubs de football vietnamiens de nous avoir envoyé de grands joueurs pour contribuer au pays. Je tiens également à remercier les joueurs pour leur travail acharné, le staff technique et les assistants vietnamiens et coréens qui ont toujours accompagné et donné de nombreuses initiatives pour parvenir à ce succès. Ce parcours de 5 ans est terminé, mais je n’oublierai jamais les souvenirs mémorables que j’ai eus avec mes footballeurs», a-t-il souligné.

Du côté de la VFF, son président Trân Quôc Tuân a souhaité à l’entraîneur Park Hang-seo et à sa famille, bonne santé et bonheur tout en continuant de contribuer au maintien et au renforcement de l’amitié entre les deux pays. La VFF espère également que l’entraîneur Park Hang-seo continuera d’apporter une contribution positive au football vietnamien grâce aux projets de football qu’il souhaite mettre en œuvre dans un avenir proche.

Trân Quôc Tuân a souligné que la porte de la VFF sera toujours ouverte pour l’accueillir, comme un membre de la famille. – NDEL/VNA