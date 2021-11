Dans la société textile-habillement Eclat Vietnam. Photo : VNA



Dong Nai (VNA) - Selon le Comité de gestion des parcs industriels de Dong Nai (Sud), au 1er novembre, dans 31 parcs industriels, seulement 56 entreprises n'ont pas encore repris leurs activités. Les travailleurs qui ne sont pas retournés au travail sont plus de 86.000.

La localité recense 31 parcs industriels en activité, avec plus de 1.700 entreprises et 615.000 employés. À ce jour, 97 % des entreprises ont repris leurs activités et plus de 86 % des employés sont revenus au travail.

Les entreprises qui n'ont pas encore repris leurs activités sont pour la plupart des PME, employant peu de travailleurs et opérant dans les domaines de la mécanique et des machines. La raison est la réorganisation des équipements et des ateliers de production, la vaccination insuffisante.

À Dong Nai, des centaines d'entreprises opérant dans l'électronique, les machines-outils, les ustensiles ménagers... ont un taux de travailleurs de retour au travail de 90 à 100 %. Les entreprises opérant dans le textile, les chaussures et la maroquinerie affichent un taux de plus de 80%.

La province de Dong Nai donne également la priorité à la vaccination des ouvriers pour la deuxième injection, permettant ainsi aux usines de fonctionner en toute sécurité. - VNA