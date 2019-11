New Dehli (VNA) – L’Ambassade du Vietnam en Inde, en coordination avec la Chambre internationale de média et d'industrie du divertissement d'Inde (ICMEI), a inauguré le 21 novembre une exposition des peintures vietnamiens.



La manifestation expose des œuvres réalisées par sept peintres vietnamiens, que sont Le Anh Van, Tran Tuyet Mai, Hoang Duc Dung, Mai Xuan Oanh, Nguyen Van Duc, Nguyen Van Cuong et Le Tran Hau Anh.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur Pham Sanh Chau a déclaré que cet événement faisait partie des activités organisées dans le cadre du “Mois du Vietnam”, qui marquait le 3e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde.



Il s’agit de la troisième exposition des beaux-arts vietnamiens organisée en Inde au cours des trois dernières années, offrant au public indien une occasion de mieux comprendre la peinture contemporaine du Vietnam. -VNA