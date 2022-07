Bangkok, 28 juillet (VNA) - Les 20e Jeux universitaires d'Asie du Sud-Est (AUG 20) ont officiellement ouvert jeudi après-midi, 28 juillet, leurs portes dans la province thaïlandaise d'Ubon Ratchathani.

La délégation vietnamienne à la cérémonie inaugurale. Photo : VNA

Les compétitions se déroulent du 26 juillet au 6 août, avec des athlètes de 11 pays régionaux en lice pour des médailles dans 23 sports. Les Jeux universitaires de l'ASEAN sont un événement sportif biennal qui réunit des jeunes de 18 à 27 ans des pays d’Asie du Sud-Est. Elle avait été reportée deux fois à cause du COVID-19.Cinquante et un étudiants d'Universités vietnamiennes sont en compétition dans six sports, à savoir l'athlétisme, le taekwondo, les sports électroniques, le futsal, le pencak silat et le Muay Thai.À la fin du 28 juillet, l'équipe vietnamienne a remporté cinq médailles d'or en athlétisme.Lors des 19e AUG 20 au Myanmar en 2018, le Vietnam s'est classé cinquième dans le décompte des médailles, avec 16 médailles d'or, neuf d'argent et six de bronze.- VNA