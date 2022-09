Photo d'illustration: VNA



Séoul (VNA) - Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé l'organisation d'une série d'événements culturels à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et le Vietnam.

Un festival des lanternes, qui s’ouvre le 9 septembre à Hanoï, est le premier événement officiel de cette série d’activités. Ce festival se poursuit jusqu’au 11 septembre et comprend de nombreux spectacles et activités de présentation de la culture et de la musique sud-coréennes.

En outre, un salon du livre République de Corée – Vietnam, l’exposition K-Expo, une fête de la culture sud-coréenne, l’inauguration d’un espace sud-coréen au Musée d’ethnographie du Vietnam et une exposition sur la culture et le tourisme de la République de Corée..., seront organisés entre septembre et décembre 2022

En décembre 2021, les ministres de la Culture, des Sports et du Tourisme des deux pays ont signé le programme d'échanges culturels République de Corée - Vietnam 2022 à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. -VNA