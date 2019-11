Cérémonie d'ouverture d'une série de salons internationaux. Photo: VNA Cérémonie d'ouverture d'une série de salons internationaux. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une série de salons internationaux des industries de la chaussure et du textile a débuté le 20 novembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Il s'agit du 19e Salon international sur les machines, équipements et matériaux de l'industrie textile (VTG 2019); du 19e Salon international des accessoires pour le textile-habillement (VitaTex); du Salon international de l'industrie des machines et des matériaux pour la filière chaussure (VFM); du Salon international de la teinture et de l'industrie chimique (DYECHEM Vietnam).

L’événement attire 530 exposants venus de 17 pays et territoires présentant sur plus de 800 stands leurs produits, technologies et solutions en matière de production textile et des chaussures au Vietnam

Selon le président de l’Association du textile, de l’habillement, de la broderie et du tricot de Hô Chi Minh-Ville, Pham Xuan Hong, le Vietnam est actuellemetn le 3e plus grand exportateur mondial de textile et habilement. Le taux de croissance des exportations s'établit à environ 10,8 % par an. Les exportations de textile et habilement devraient rapporter 40 milliards de dollars cette année.

La série d'expositions durera jusqu’au 23 novembre. -VNA