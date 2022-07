Des produits vietnamiens présentés dans un supermarché AEON au Japon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Une Semaine des produits vietnamiens a commencé le 1er juillet dans l'ensemble du réseau de supermarchés AEON au Japon.

Dans le cadre de cet événement de trois jours, AEON présente des marchandises vietnamiennes, dont des produits agricoles, dans environ 350 magasins et supermarchés à travers le Japon et sur son site web.

Le point culminant de l’événement 2022 concerne le litchi frais. AEON a importé 22 tonnes de litchis du Vietnam pour servir les consommateurs japonais.

Photo: VNA



La Semaine des produits vietnamiens à AEON est un événement annuel organisé par la SARL AEON, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Vietnam au Japon, dans le but de porter les recettes totales des ventes de produits vietnamiens dans le réseau AEON au Japon à un milliard de dollars d'ici 2025. -VNA