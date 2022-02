Prak Sokhon, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, préside la réunion. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Une réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMMR) a eu lieu le 17 février à la fois en présentiel et par visioconférence à Phnom Penh, au Cambodge, pays qui assume la présidence tournante du bloc régional en 2022.

Il s'agit de la première réunion en présentiel des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN depuis plus d'un an en raison du COVID-19. Le Vietnam y a assisté par visioconférence.

Des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des dirigeants du Secrétariat de l'ASEAN. Photo: VNA

Selon le ministère des Affaires étrangères du Cambodge, lors de la réunion, les délégués devraient échanger leurs points de vue sur la manière de renforcer davantage les relations avec les partenaires de dialogue, tout en maintenant et en promouvant le rôle central, la solidarité et l'unité de l'ASEAN.

Les ministres discuteraient également des moyens et des mesures pour déployer conjointement des efforts afin d'édifier une Communauté de l'ASEAN durable, dynamique, pacifique et plus prospère. En outre, des questions régionales et internationales d'intérêt commun seraient abordées. -VNA