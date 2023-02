Hanoi (VNA)- Dimanche soir, le comité populaire de l’arrondissement de Lê Chân, rattaché à la ville de Hai Phong, a inauguré la fête traditionnelle en l’honneur de Lê Chân.

Photo : VOV

La fête est l’occasion pour les locaux d’exprimer leur reconnaissance envers cette femme générale brillante de l’époque des deux soeurs Trung (au début du premier siècle) qui a eu le mérite de faire défricher An Biên (la ville de Hai Phong de nos jours).

Les activités de la fête se déroulent du 25 au 27 février (soit du sixième au huitième jour du deuxième mois lunaire). Le point d’orgue a été deux processions réunissant quelque 1.500 personnes qui débutaient au temple Nghè et se sont terminées au mémorial de Lê Chân, en passant par la maison communale d’An Biên, pour un trajet d’un kilomètre.



Outre les rituels religieux, il y a également des activités culturelles et sportives telles qu’un marché campagnard, une exposition d’orchidées et d’animaux d’agrément, des concerts, des jeux d’échecs et d’autres jeux populaires.



“La fête a été organisée avec soin. Les processions se déroulaient solennellement. Je suis très fière de cette fête traditionnelle et de la culture de notre peuple”, partage Lê Thi Huong, une habitante de Hai Phong.



La fête en mémoire de Lê Chân a été inscrite au Patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en 2016. - VOV/VNA