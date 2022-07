Lors de l'exposition. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une exposition de documents, de photos, d'artefacts et de livres, placée sur le thème "La grande amitié, la solidarité spéciale Vietnam-Laos, Laos-Vietnam", a ouvert ses portes le 18 juillet au Musée national d'histoire à Hanoï.

Bounthong Chitmany, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), permanent du Secrétariat, vice-président du Laos ; Sinlavong Khutphaythoun, membre du Bureau politique du PPRL, président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos ; Sounthon Xayachak, secrétaire du Comité central du PPRL, vice-président de l’Assemblée nationale lao ; Pham Binh Minh, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, vice-Premier ministre permanent, et plusieurs autres hauts officiels des deux pays, étaient présents au vernissage.

Photo : VNA

L’exposition, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre, présente près de 500 documents, photos, livres et artefacts sur les relations entre les deux pays.

Elle est organisée par le Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, à l’occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (5 septembre) et du 45e de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération (18 juillet).-VNA